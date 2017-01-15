ايرولت: من خلال “مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط” نريد إقناع الإدارة الأميركية الجديدة بأن السلام ممكن وبأن الجميع يريد السلام

15 يناير, 2017 - 7:08 مساءً
15 يناير, 2017
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