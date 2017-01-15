الحريري رحب البيان الختامي لمؤتمر باريس

رحب رئيس الحكومة سعد الحريري بالبيان الختامي لمؤتمر الشرق الأوسط في باريس الذي اعاد التأكيد على حل الدولتين في النزاع العربي الاسرائيلي، شاكراً لفرنسا على تنظيمها مؤتمر الشرق الأوسط اليوم وللرئيس فرانسوا هولاند على موقفه العادل والشجاع.

وشدد على ان “لا حل الا على قاعدة مبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”، مشيراً الى ان “سياسة الاستيطان الإسرائيلية تهدف الى فرض امر واقع ينسف اي عملية سلام. ارحب بتبني بيان باريس الختامي لقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذي يدينه”.

وأكد ان “لبنان سيبقى متمسكا بالإجماع العربي وبحقوق اخوانه الفلسطينيين الكاملة وعلى رأسها حق العودة وسنبقى مجمعين على رفض التوطين عملا بدستورنا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

