أيرولت: مؤتمر باريس يؤكد على أهمية حل الدولتين

لفت وزير الخارجية جان مارك أيرولت الى أن “مؤتمر باريس يؤكد على أهمية حل الدولتين في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “مؤتمر باريس بحضور دول مجلس الأمن والجامعة العربية ومجموعة العشرين أكد أهمية التوصل للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وفي مؤتمر صحفي له، لفت أيرولت إلى أنه “هناك حقائق على الأرض تقوض فرص السلام ويجب أن يكون هناك تحرك عالمي لتدارك ذلك”، مؤكداً أنه “ليس هناك حل آخر بديلا عن المفاوضات المباشرة”، مشيراً إلى أن “عدم حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يمنح الإرهاب هدية ونحن اقترحنا 3 أشياء للحل وهي التأكيد على حدود 67 والعمل على جمع الجهتين على طاولة التفاوض والتحرك الدولي لدعم الجهتين”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

