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محافظ ريف دمشق: عمليات المصالحة مستمرة وجاهزون لإعادة الخدمات إلى بلدات وقرى الغوطة الشرقية
15 يناير, 2017
- 7:37 مساءً
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15 يناير, 2017
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