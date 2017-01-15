محافظ ريف دمشق: عمليات المصالحة مستمرة وجاهزون لإعادة الخدمات إلى بلدات وقرى الغوطة الشرقية

15 يناير, 2017 - 7:37 مساءً
15 يناير, 2017
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