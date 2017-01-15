الدفاع الروسية: لجنة المصالحة ترصد 9 خروقات

رصد مندوبو روسيا في لجنة المصالحة في سوريا،9 خروقات لوقف الأعمال القتالية في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية فيما رصد الجانب التركي 11 خرقًا لكن روسيا أكدت خرقًا واحدًا منها، وفقاً لتقرير مركز المصالحة الروسي في سوريا.

وقال التقرير إن “ممثلي الجانب الروسي في اللجنة الروسية – التركية المشتركة للنظر في شؤون خرق الاتفاق الموحد، رصدوا خلال 24 الساعة 9 خروقات، خمسة منها في محافظة حماة وأربعة في اللاذقية”.

وأضاف التقرير ان الجانب التركي رصد 11 خرقاً، 5 في حلب و2 في دمشق و2 في إدلب و2 في حماه،

وذكر مركز المصالحة أنه خلال التحقق أكد الجانب الروسي خرقًا واحدًا بينما لم يؤكد الخروقات العشرة .

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