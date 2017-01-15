إطلاق نار في مخيم عين الحلوة..والحصيلة؟

توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة مساء اليوم إثر اشتباك محدود بين عناصر من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة وبين مسلحين أطلقوا النار على نقطة مستحدثة لها في حي المنشية أثناء تثبيت عناصر من القوة كاميرات مراقبة على المركز المذكور.

واسفر اطلاق النار عن وقوع ستة جرحى من بينهم ثلاثة من عناصر القوة الأمنية هم خليل ومحمد ورد وعادل سرية وثلاثة مدنيين من بينهم ايهاب مقدح نجل امين سر اللجان الشعبية الفسلطينية عبد مقدح وهادي عوض وخالد الخطيب اللذين اصيبا عن طريق الخطأ. ونقل خمسة من الجرحى الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم فيما نقل الجريح المقدح الى مستشفى الراعي في صيدا لدقة إصابته.

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