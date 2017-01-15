ابو فاعور: اقتراح النسبية وهم

وفي حديث تلفزيوني، سأل ابو فاعور “لماذا لا يحق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي” ان طرح صحة التمثيل من وجهة نظره طالما ان المعيار التي تنادي به كافة القوى للتمسك بالنسبية هو صحة التمثيل؟”، مشيرا الى “اننا مع تعديل قانون الستين بما يرضينا كما تطرح بقية القوى التعديل الذي يرضيها”، موضحا ان “الحزب التقدمي يريد ان تكون عالية والشوف دائرة انتخابية واحدة على الاساس الاكثري”.

وأكد ابة فاعور انه “ليس لدينا خشية من عبور الاخرين فوق موقفنا لاننا لسنا تفصيلا عابرا في البلد”، مضيفا “النقاشات ذهبت الى حد بعيد حيث يجري بعضها في الظلمة ولا يؤخذ برأينا فيها وكأننا زوار في البد”.