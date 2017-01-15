سلاح الجو في الجيش لعربي السوري يستهدف تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي في الجنينة والحسينية والبغيلية وبادية الفوج 137 عند جسر الرقة

15 يناير, 2017 - 8:29 مساءً
15 يناير, 2017
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