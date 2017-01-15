الجراح: نحن أمام خطر على الطيران ويجب معالجة

وفي حديث تلفزيوني، أكد الجراح أن “هذا الموضوع جدي جداً ومن الضروري إيجاد حل له ويتعلق بحياة الناس وسلامتهم لأن هذا البلد لا ينقصه الكوارث”، مشيراً إلى أن “فنيانوس جدي جداً في مقاربة الموضوع ولا دخل له في الصفقات أو غيرها وليس هناك من صفقات في موضوع الكوستابرافا والا لن يتمكن اي وزير من مقاربة اي ملف”.واعتبر الجراح أن “موقع المطمر غير مناسب لقربه من مدرج المطار ومدخل مدينة بيروت ومجتمعات المجتمع المدني نبهت لخطورة هذا المطمر ولكن لم يكن هناك من خيار غيره والمعدات التي وضعت غير كافية ومناسبة”، مؤكداً “أننا أمام خطر على الطيران ويجب معالجة هذا الموضوع”.وفي موضوع النفط،، لفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أول الناس الداعيين لاقرار ملف النفط وطرح البلوكات”، مشيراً إلى أن “ملف النفط أشبع درسا وهو لم يناقش بجدية في السابق بسبب خلاف سياسي وفي الجلسة الاولى أعطى وزير المال علي حسن خليل ملاحظلات قيمة”.