بالخريطة:وضعية ريفي الرقة الشمالي والغربي

15 يناير, 2017 - 10:32 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
بالخريطة:وضعية ريفي الرقة الشمالي والغربي

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المصدر: الحدث نيوز - رصد
15 يناير, 2017

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