وهاب: اقتراح معالجة كل بلدة لنفاياتها فاشل

اشار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب الى انه “يوجد مئات المطامر غير الصحية في الشوف وعالية والنفايات منذ سنتين تتكدس في المنطقة”، مؤكداً ان “طيور النورس موجودة في محيط مطار بيروت قبل انشاء مطمر “الكوستا برافا” وكان يجب على الدولة ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار”، معتبرا ان “اقتراح معالجة كل بلدة لنفاياتها اقتراح فاشل”.

ودعا وهاب الى “الاستعانة بخبراء بيئيين جديين والاخذ برأيهم لحل ازمة النفايات والاهم هو عدم رمي النفايات في الطرقات مع ضم منطقتي الشوف وعالية الى الخطة”، مشيراً الى ان “الأزمة الحقيقية في موضوع النفايات هي المال السياسي”، مشدداً على انه “يجب ان يكون هناك خطة جدية ومنهجية لحل أزمة النفايات”.

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