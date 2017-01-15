إيران تشدد اللهجة مع البحرين وتهددها

أدانت طهران بعبارات شديدة اللهجة تنفيذ السطات البحرينية عملية إعدام 3 سجناء شيعة بتهم متعلقة بـ”الإرهاب”، قائلة إن “حكام البحرين يتحملون المسؤولية عن تبعات خطواتهم المتطرفة”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله، أن “غياب الشفافية في سير المحاكمة غير العادلة لهؤلاء المواطنين الثلاثة أمر أجمعت عليه الأوساط الدولية والحقوقية وكافة المنظمات الشعبية في أرجاء العالم”.

وأكد قاسمي، أن “النظام البحريني، وبهذه الخطوة الطائشة، قد أظهر مرة أخرى أنه لا يبحث عن حل سلمي، وفتح طريق لإنهاء الأزمة البحرينية، بل إنه يصر دوما على اتباع الحل الأمني والقمعي وأعمال القتل الوحشية للمحتجين العزل”.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام أحمد الحمادي، صرح، في وقت سابق من الأحد، بأنه “تم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 آذار 2014، اسفرت عن مقتل شرطي.

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