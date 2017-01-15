ترامب يطالب قادة المخابرات الأميركية بالاعتذار

رأى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن قادة المخابرات ارتكبوا خطأ، في إشارة إلى اتهام المخابرات المركزية الأميركية لترامب بأنه واقع تحت ابتزاز روسيا على خلفية فضائح جنسية.

وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد ترامب على أن “الأشخاص عندما يرتكبون خطأ فإنه يتعين عليهم التقدم باعتذار”، مستدركا قوله “الإعلام أيضا يجب أن يعتذر”.

يأتى ذلك على خلفية صدام حاد نشب مؤخرا بين مؤسسات السياسة الأميركية العليا في أعقاب تسريبات نشرتها “سي إن إن” و”بي بي سي” حول ابتزاز روسي لترامب، بسبب امتلاك موسكو مقاطع جنسية فاضحة لترامب.

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