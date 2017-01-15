دير الزور : سقوط عدد من قذائف الهاون أطلقها تنظيم ” داعش ” الارهابي على أحياء مدينة دير الزور و و وقوع عدد من الجرحى

15 يناير, 2017 - 11:21 مساءً
15 يناير, 2017
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