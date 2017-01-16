عناوين واسرار الصحف المحلية ليوم الاثنين 16-01-2017:

العناوين

“النهار”:

هل تفترض إدارة النفط سياسة مالية جديدة؟

تجدد المعارك في وادي بردى و”داعش” يتقدم في دير الزور

مؤتمر باريس أكد “حل الدولتين” الفلسطينيون رحبوا ونتنياهو اعتبره “خدعة”

البحرين أعدمت 3 مدانين بقتل شرطيين تظاهرات احتجاج وايران نددت بالخطوة

“الأخبار”:

حكّام الخليج يُشعلون الفتنة

عودة النفايات إلى الشوارع

برّي «يبقّ البحصة»: الانتخابات في موعدها وفق «الستين»

السعودية تريد قانون انتخاب يلائم الحريري

الجيش نحو حسم أزمة مياه دمشق

“البناء”:

الرياض والائتلاف خارج حوار أستانة… ومحاولة روسية تركية لاعتماد الفصائل

العراق يمدّ يده للسعودية بمباركة إيرانية… والردّ في البحرين بإعدام معارضين

الحكومة تفقد زخم انطلاقتها وتبدأ التعثر في قانون الانتخاب والموازنة والنفايات

“الجمهورية”:

أسبوع تشريعي إنتخابي بامتياز

لقانون على قياس الوطن

ليل كفرشيما.. اعترافات الأم تفضح المستور

الرياض تنتظر 4 مؤشِّرات.. وعون يخاطب السلك الديبلوماسي

“اللواء”:

هولاند في مؤتمر السلام: حل الدولتين لا يزال يتمتع بالدعم الكبير رغم الإختلافات

الملك سلمان يبحث والعاهل الأسباني تعزيز العلاقات ويقلِّده أرفع الأوسمة

البيان الختامي لمؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي في الرياض

المفتي دريان اختتم زيارته الى السعودية بلقاء خادم الحرمين الشريفين

“الديار”:

عندما دقت ساعة الحقيقة قرّرت الطبقة السياسيّة قانون الستين

أزمة صامتة بين عون والحريري ووزير الداخليّة سيدعو للإنتخابات قريباً

الشيخ صادق النابلسي : رؤساء الكتل يتكلّمون عن النسبيّة وهم زعماء طائفيّون

“المستقبل”:

مؤتمر باريس: إجماع دولي على حلّ الدولتين

إجتماع رؤساء أركان التحالف العسكري في الرياض: «داعش» خطر يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله

دريان: خادم الحرمين حريص على دعم لبنان

الاسرار

“النهار” – أسرار:

جنبلاط منزعج…

يُنقل عن مسؤول اشتراكي أن تطورات الأمور تزعج سيد المختارة ولا تجعل الظروف مناسبة لتوريث نجله تيمور الزعامة السياسية.

موسم سياحي…

قال وزير سابق للسياحة إن الوزارة الحالية يجب أن تستعد لإعادة استقبال السياح العرب مطلع الصيف بخطة جديدة تعيد رسم صورة لبنان الحقيقية.

تقاطع نفطي…

يقول وزير سابق إن إقرار مراسيم النفط أتى نتيجة تقاطع أميركي – روسي حول الموضوع يرضي إسرائيل ولبنان في الوقت نفسه.

“البناء” – خفايا:

أكد سياسي بارز أنه سمع خلال زيارته الأخيرة إلى عاصمة أوروبية هامة أنّ الجهات الدولية تؤيد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها، وفق أيّ قانون، ذلك أنّ عدم اتفاق الأفرقاء السياسيين طيلة ثماني سنوات على قانون جديد للانتخابات أدّى إلى التمديد للمجلس الحالي لولاية كاملة، ولا يجوز التمديد له مرة جديدة بحجة عدم الاتفاق على القانون…

“الجمهورية” – أسرار:

أبدت مصادر سياسية تخوُّفها من أن يكون السبب الخفي لإثارة أزمة قديمة-جديدة التمهيد لصفقة يجري العمل عليها.

عمّم زعيم حزب بارز على مسؤولي وكوادر الحزب عدم ملاقاة «الغزل السياسي» الذي يتلقّاه من حزب خصم له «لا سلباً ولا إيجاباً».

تمنّى مسؤول كبير أن تظهر نتائج إيجابية عامة عن حراك خارجي أخير لا أن تبقى محصورة في الجانب الشخصي لأحد المسؤولين.

“المستقبل” – يقال:

إنّ وزيراً مواكباً لسير المشاورات السياسية الجارية بشأن قانون الانتخاب ردّ على استفسارات زواره حول التقدم الذي تحقق على صعيد هذه المشاورات بالقول: يبدو حتى الآن الثابت الوحيد في مواصفات القانون الجديد هو «الكوتا النسائية» التي يتمسّك بإقرارها رئيس الحكومة سعد الحريري.

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