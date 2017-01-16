ترامب ينتقد تدخل روسيا في سورية

16 يناير, 2017 - 11:36 صباحًا المصدر: وكالات
ترامب ينتقد تدخل روسيا في سورية

قال الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة له ان الولايات المتحدة كان يمكن ان تفعل شيئا للازمة السورية لكن الوقت الان اصبح متأخرا.

وردا على سؤال حول تقييمه للتدخل الروسي في الازمة السورية قال ترامب لاحدى الصحف الالمانية: “هذا سيئ جدا”، مضيفا أنه كانت هناك إمكانية لدى الولايات المتحدة لتعمل شيئا (في الأزمة السورية)، ولكن الآن أصبح “الوقت متأخرا جدا”.

ووصف ترامب الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية بـ”الفظيع”.

يذكر أن روسيا أعلنت مرارا أن طائراتها الحربية لم تستهدف منشآت مدنية في سوريا، وأن كافة الاتهامات في هذا الصدد تفتقر إلى الأدلة.

المصدر: وكالات
16 يناير, 2017

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