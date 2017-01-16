هل اجتمع مستشار ترامب مع المعارضة السورية؟

زعم احد المواقع الالكترونية التابعة للمعارضة السورية انه حصل على أبرز النقاط الرئيسة في الاجتماع الذي جرى بين شخصيات بارزة في ما يسمى الائتلاف ومسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي.

وأوضحت مصادر الموقع أن اللقاءات التي أجرتها شخصيات من الائتلاف، شملت لقاء مطولا مع المستشار في الحزب الجمهوري “وليد فارس”، بالإضافة إلى لقاء 10 شخصيات من الكونغرس الأمريكي، ومديرة مكتب السيناتور الجمهوري “جون ماكين”، الذي كان خارج الولايات المتحدة آنذاك.

وطرح وفد الائتلاف خطة المسارات الثلاثة، التي ترتكز على حماية المدنيين (وقف إطلاق النار – إطلاق سراح المعتقلين ..)، أما المسار الثاني فهو مكافحة الإرهاب وعلى رأسها تنظيم “الدولة” و”جبهة النصرة – فتح الشام”، فيما كان المسار الثالث الحل السياسي.

وقد طرح الوفد أن تكون هذه المسارات متوازية، على أن تحظى بدعم أمريكي جدي، مؤكدة صيغة الحل بهذا الشكل ستؤدي الى وقف الدم في سوريا.

وبحسب المصادر فإن ممثلي الائتلاف في الاجتماع مع المستشارين الجمهوريين تحاشوا طلب مساعدات مالية في الوقت الحالي، وجرى التركيز على آلية الدعم الأمريكي للحل السياسي في سوريا، وكيفية التعامل مع الأزمة في عهد “دونالد ترامب”.

أما الجانب الجمهوري، فقد ركز على علاقة الائتلاف بالدول الإقليمية، وكذلك العلاقة مع الميليشيات المسلحة في الداخل، ومدى تأثير الائتلاف على هذه الفصائل.

وابدى المعارضون السوريون انزعاجهم من تركيز الحديث في الاجتماع عن آلية مكافحة تنظيم “داعش”، الأمر الذي اعتبره الأمريكيون مسألة رئيسية في الأزمة السورية، إلا أن وفد الائتلاف اصر على مناقشة موضوع رحيل الاسد.

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