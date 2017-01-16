بعد ان وصف روسيا بالصديق.. معارضون سوريون يحللون دم زميلهم “الشيخ”

بسبب مواقفه وتصريحاته الاخيرة في مساند الدور الروسي في سوريا.اعلن 3 من قادة المسلحين في سورية عن تشكيلهم ما اسموه “محكمة عسكرية” لمحاكمة “العميد مصطفى الشيخ”.

المحكمة التي ترأسها ملازم أول يدعى بلال خبير، وبعضوية رائد يدعى خالد عيسى، وملازم يدعى عبد محمود الحسين، أصدرت بحق “الشيخ” 3 قرارات، الأول يقضي بتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليه، والثاني تجريده من رتبته وحقوقه العسكرية، والثالث الحكم عليه بالإعدام لارتكابه فعل الخيانة العظمى وتعامله مع العدو، حسب ما ورد في بيان رسمي لما يسمى “المحكمة العسكرية”.

ومؤخرا، وفي ختام زيارة له إلى موسكو أدلى “مصطفى الشيخ” بتصريحات اغضبت المسلحين، حيث وصف فيها روسيا بأنها “صديقة” للشعب السوري، وهاجم الميليشيات المسلحة، التي قال إنه “لا يمكن التعامل معها إلا بالقوة”.

ورحب “الشيخ” بالدور الروسي في المنطقة، متمنياً أن تُعمم تجربة حلب على جميع المناطق السورية، رافضا تسمية الوجود الروسي في سوريا بـ”الاحتلال”.

وأواخر عام 2011، أعلن “الشيخ” انشقاقه عن الجيش السوري وانضمامه لما يسمى الجيش الحر، ويرى محللون ان الشيخ في طريق عودته لتأييد الدولة السورية من جديد.

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