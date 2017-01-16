جيش جديد من الميليشيات المسلحة.. هل يقاتل مع الجيش السوري؟

قال قيادي بارز في ما يسمى الجيش الحر، إن الخطوات الأولى لتشكيل مااسماه “جيش وطني” من الميليشيات المسلحة في سورية قد بدأت، بدعم تركي كامل.

وأوضح المدعو مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في ميليشيا “لواء المعتصم”، أن الدعم التركي لما اسماه “الجيش الوطني”، يأتي للوصول إلى إلغاء كامل للحالة الفصائلية بحسب تعبيره.

واعتبر سيجري، في منشور له عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” و”تويتر”، الأحد 15 كانون الثاني، أن “الالتحاق في صفوف الجيش واجب وضرورة، بعيدًا عن التكتلات والتحزبات وأمراء الحرب والمصالح الشخصية”، وفق تعبيره.

وشارك سيجري، ممثلًا لفصيله، في اجتماعات أنقرة الأخيرة، بغية تشكيل وفد من الفصائل العسكرية، للمشاركة في مباحثات أستانة في كازاخستان، المزمع عقدها في 23 كانون الثاني الجاري.

كما يرى خبراء ان تشكيل هذا “الجيش” برعاية تركية يعكس صحة الاشاعات التي تحدثت عن تشكيل جيش من الميليشيات المسلحة سيعمل مع الجيش السوري لمكافحة داعش والنصرة.

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