رأس الاستخبارات الأمريكية يعبر عن استيائه من ترامب

صرّح مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان بأن محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقارنة عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأفعال قادة ألمانيا النازية مثيرة للاستياء.

وقال برينان لقناة “Fox News” الأحد 15 يناير/كانون الثاني “أنا أعتقد أن مقارنة الهيئات الاستخباراتية الأمريكية بألمانيا النازية مثيرة للاستياء. وأشعر حيال ذلك شخصيا باستياء عميق، لا يوجد لدى ترامب داع لاتهام أجهزة الاستخبارات بتسريب معلومات كانت حتى تلك اللحظة متاحة للجميع”.

وكانت شبكة “سي إن إن” أفادت، نقلا عن معلومات، ادعت أنها تحصلت عليها من مسؤولين أمريكيين، بأن المؤتمر الخاص لقادة الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية في نيويورك أطلع ترامب عن وجود أدلة (مزعومة) لدى الاستخبارات الروسية لها طابع شخصي ومالي تشوه سمعة الرئيس الأمريكي المنتخب.

وبحسب “سي إن إن” فقد حاولوا في المؤتمر الخاص المذكور إثبات أن موسكو جمعت مستمسكات عن الديمقراطي كلينتون والجمهوري ترامب، وأنها تعمدت نشر ما يخص الديمقراطيين فقط.

وقد وصف الرئيس المنتخب لاحقا محتوى التقرير المنشور بأنه “مزور ومطاردة سياسية شاملة للأشباح”. وقال بشأنه أيضا :”أعتقد أن سماح أجهزة الاستخبارات بالإعلان عن معلومات وهمية أمر مشين. أقول هكذا تصرفوا وكان يمكن أن يتصرفوا هكذا في ألمانيا النازية”.

وبالمقابل، شدد برينان على أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت تركيزها في هذا الحدث ليس على التحقق من معلومات مريبة جدا وردت في التقرير، بل إحاطة ترامب بها.

وأوضح مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ان الهيئات الاستخباراتية لا يدخل في مجال مسؤوليتها تحليل المعلومات المتداولة، بل لفت انتباه الرئيس المنتخب إلى واقعة تداول مثل هذه المعلومات.

ومن جهة أخرى، أعرب برينان عن الأمل في حدوث تحسن عام في العلاقات مع روسيا خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، وقال في هذا الشأن :” آمل كثيرا أن تتحسن علاقاتنا مع روسيا بمعية الإدارة المقبلة، لأننا في حاجة لأن نعمل بصورة مشتركة الكثير جدا من الأمور الهامة”، مضيفا “وذلك لا يتمثل فقط في التصدي للإرهاب، بل ومحاولة التغلب على عدم الاستقرار السياسي في أرجاء الكوكب”.

إلا أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، أوضح من جانب آخر، أن واشنطن تربط بشكل مباشر مستقبل تطبيع العلاقات مع روسيا باستعداد موسكو “على إظهار مشاعر المسؤولية وتغيير سلوكها”، على سبيل المثال في مجال تسوية الوضع في شرق أوكرانيا، وفي سوريا، وبشأن عمليات التخريب في الفضاء الإلكتروني.

واستطرد برينان منتقدا الرئيس المنتخب ضمنيا بقوله :”أعتقد أن على ترامب أن يعي أن تبرير مختلف أفعال روسيا في السنوات الأخيرة، طريق يجب عبوره بحذر شديد”.

كما نصح مسؤول الاستخبارات المركزية الأمريكية ترامب بالتوقف عن طبع العفوية الملازم له في الأقوال وفي الأفعال، وذلك لأن العفوية، بحسب برينان، لا تحمي مصالح الأمن القومي.

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