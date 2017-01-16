هل سينقل مطمر الكوستابرافا؟

لفت وزير البيئة طارق الخطيب في حديث لاذاعة صوت لبنان (100,3-100,5)، إلى أن لا علم له بتوقف شركة “سوكلين” عن جمع النفايات في بعبدا والضاحية الجنوبية، لكن القرار القضائي يقضي بوقف نقل النفايات إلى المطمر والاستمرار بالعمل داخله مشيراً الى ان وزارة البيئة ارسلت مندوبين عنها إلى المطمر لمراقبة العمل.

ولفت الخطيب الى أن وزارة البيئة طلبت استكمال نقاط الأثر البيئي لمطمر الكوسترابرافا وقال: “وردنا تقرير من مجلس الانماء والاعمار عن المطمر، وأنا طلبت من اللجنة المشرفة على الموضوع دراسة التقرير لنرى ما إذا كان يستوفي الشروط البيئية والصحية”.

ورداً على سؤال، أكّد الخطيب ان لا قرار حتى الآن بنقل مطمر الكوستابرافا الى مكان آخر، ولفت الى اجتماع اليوم في وزارة الداخلية للبحث في موضوع طيور النورس التي تشكل خطرا على سلامة الركاب والطيران، مؤكداً أن وزارة البيئة جاهزة للاستماع إلى الخبراء والمعنيين لايجاد حلول لأزمة النفايات ولا سيما موضوع الطيور.

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