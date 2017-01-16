انزال جوي اميركي تلاه تصعيد داعش في دير الزور.. هل هي محض مصادفة؟

شهد الجيش السوري اعنف هجوم لتنظيم داعش الارهابي على مواقعه في مدينة دير الزور مؤخرا بحسب مصادر عسكرية، حيث شن التنظيم هجوما عنيفا على عدة مواقع للجيش السوري محاولا انتزاع السيطرة عليها.

ولو عدنا بالذاكرة الى ايام قليلة خلت لاستذكار عملية الانزال الجوي الذي نفذتها طائرات التحالف الدولي في مدينة دير الزور حيث قال البنتاغون ان العملية كانت ناجحة وقضت على قياديين بارزين في التنظيم الارهابي داعش.

فهل هناك علاقة بين عملية الانزال وبين تصعيد داعش الاخير؟

بكل تأكيد هناك رابط ما بينهما فالتحالف الدولي الذي يجسد “العظمة الاميركية” لم يستطع تحقيق اي تقدم ملموس في حربه ضد داعش ناهيك عن تصريحات جون كيري وزير الخارجية الاميركي الذي اكد في تسجيل مسرب له ان واشنطن اعتمدت على داعش للاطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد، فكيف للتحالف الدولي ان يضرب شريكا له في الغاية ذاتها؟

اذا لابد وبكل تأكيد ان يكون هناك رابط وثيق بين الانزال الجوي الاميركي وتصعيد داعش في دير الزور، فماذا قدم التحالف الدولي لشركائه الداعشيين؟ الاسلحة أم المحاربين أم المعلومات؟

قد تحمل الايام القادمة اجابات على تلك الاسئلة، وقد تظل طي الكتمان ايضاً.

المصدر-الحدث نيوز

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