الجيش يواصل التصدي لهجوم داعش في دير الزور

وصل الجيش السوري تصديه لاعنف هجوم لتنظيم داعش الارهابي على نقاط الجيش ومواقعه في مدينة دير الزور.

حيث تصدى لهجوم مسلحي داعش باتجاه نقاطه في أحياء الصناعة والرصافة والعمال في مدينة دير الزور، بالتزامن مع ذلك تصدى الجيش لهجوم اخر شنه مسلحو تنظيم داعش على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور في منطقتي البانوراما والمهندسين وسرية جنيد حيث تدور اشتباكات تستخدم فيها الاسلحة الخفيفة والقذائف المدفعية الثقيلة ومقتل وجرح عدد من مسلحي التنظيم.

ودمر الجيش بصاروخ موجه آلية لمسلحي داعش موقعا من فيها قتلى قرب منطقة “المسلخ” في حي الصناعة في دير الزور، كما يشن سلاح الجو غارات على تحركات تجمعات مسلحي التنظيم في جبال الثردة جنوبي المدينة ومناطق الاشتباك ويوقع اصابات في صفوفهم.

يذكر ان هجوم داعش على مواقع الجيش في دير الزور جاء عقب عملية الانزال الجوي لطائرات التحالف الدولي في المدينة قبل يومين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

