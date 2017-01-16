بين دير الزور ووادي بردى.. معجزة اسمها الجيش السوري

يواصل الجيش السوري تقدمه في وادي بردى حيث سيطر على دوار النمل الفاصل بين عين الخضرة وعين الفيجة في حين تندلع اشتباكات متوسطة بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة في منطقه الحقول بوادي بردى.

والى دير الزور حيث يصد الجيش السوري هجوما لتنظيم داعش الارهابي وصفه مصدر عسكري بانه الاعنف منذ سنة واضاف المصدر ان الطيران الحربي نفذ عددا من الضربات على مواقع التنظيم في الحميدية والعمال والرصافة والصناعة ومحيط البانوراما والمطار والحسينية والجنينة وقضى على عدد كبير من المسلحين .

كما قضت وحدات من الجيش على العشرات من تنظيم داعش بعضهم من الجنسيتين السعودية والتونسية باستهداف مقرات لهم في دير الزور، في الوقت الذي اكدت به مصادر اهلية من قرية حطلة شمال مدينة دير الزور ان مسلحو تنظيم داعش قاموا بنقل عدد من جثث قتلاهم على متن قوارب عبر نهر الفرات الى القرية عرف من القتلى أبو اسحق البجارى و أبو ذر.

والى ريف حمص حيث يواصل الجيش السوري تقدمه باتجاه حقول الغاز في بادية تدمر حيث شن الطيران الحربي غارات على نقاط تمركز داعش بمحيط تلول التياس والمحطة الرابعة تزامناً مع استمرار الإشتباكات في المنطقة في محاولة من الجيش لتوسيع رقعة سيطرته.

وبعيدا عن اخبار الاشتباكات استهدف المسلحون بعدة قذائف صاروخية حي جمعية الزهراء ومشروع 3000 شقة بالحمدانية بمدينة حلب، وكذلك الحال في بلدة الفوعة التي استهدفها المسلحون بقذائف الهاون وجرر الغاز المتفجرة.

وبالعودة الى اخبار الاشتباكات تحدثت تنسيقيات المسلحين عن اندلاع اشتباكات بين “جبهة النصرة” من جهة وحركة “أحرار الشام” من جهة أُخرى في بلدة “أورم الجوز” في ريف إدلب الجنوبي الغربي، أسفرت عن اصابات في صفوف الطرفين.

الى ذلك افادت مواقع كردية عن مقتل 18 مدنياً واصابة 50 آخرين إثر قصف تركي يوم أمس لمدينة الباب وقريتي “بزاعة وتادف” في ريف حلب الشمالي الشرقي.

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