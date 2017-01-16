احتجاز تلامذة لبنانيين في أبيدجان.. والسبب ؟!

أفادت الوكالة الوطنية للأنباء أن عدداً من الأساتذة والطلاب في مدارس رسمية في أبيدجان عمدوا اليوم واحتجاجا على عدم دفع رواتبهم، إلى احتجاز تلامذة في مدراس خاصة فرنسية يحملون الجنسيات اللبنانية والفرنسية بهدف الضغط على المسؤولين في العاصمة العاجية للحصول على مطالبهم ولاسيما بعدما قامت السلطات العاجية بدفع مستحقات العسكر.

وذكرت أن المحتجين ضربوا التلامذة عند مقاومتهم لهم واحتجزوا حريتهم في الطوابق السفلية للمدرسة.

ويعمل المحتجون على تكسير سيارات الأهالي الذين هرعوا إلى المدرسة لإنقاذ أولادهم.

وعلى الفور حضرت إلى المكان قوة عسكرية فرنسية تابعة للسفارة الفرنسية.

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