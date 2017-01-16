موغيريني: الاتحاد الأوروبي سيلتزم بالاتفاق النووي مع إيران

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد سيلتزم بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني مؤكدة أنه “في غاية الأهمية وخصوصا لأمن القارة”.

وكانت إيران والدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين إضافة إلى المانيا أعلنوا رسميا في تموز 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن ايران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موغيريني قولها لدى وصولها اليوم إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد ال 28 “إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل احترام وتطبيق هذا الاتفاق البالغ الأهمية وخصوصا بالنسبة لأمننا”.

وأضافت موغيريني “إن الاتفاق الذي أدى إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران أظهر فاعليته وهو يثبت أن الدبلوماسية تأتي بنتيجة” مشيرة إلى وجود انتعاش كبير للتجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على اكبر صالحى اعلن امس ان بلاده حققت مكاسب جيدة في مجال الاتفاق النووي رغم نكوث الطرف الآخر بالكثير من العهود.

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