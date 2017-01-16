الجميل: غياب الحضور العربي بأستانا مستغرب

أشار الرئيس السابق أمين الجميل إلى “غياب الحضور والدور العربي في مؤتمر أستانا الذي شاركت فيه روسيا وإيران وسوريا”، مستغربا “الغياب العربي في حدث من شأنه ترسيم مستقبل سوريا وتداعيات ذلك على دول الجوار”.

الجميل وفي تصريح له بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في مؤتمر “الأمن الديموقراطي في زمن التطرف والعنف” الذي انعقد في القاهرة أوضح أن “هذه سابقة خطيرة ان تغيب الدول العربية وبخاصة السعودية ومصر عن مؤتمر إقليمي يعنى بمصير الشرق الأدنى”.

وكان الرئيس الجميل قد القى في المؤتمر مداخلة عن “الإرهاب والديموقراطية”، لفت فيها إلى “ثنائية التطرف والعنف التي تعصف بمجتمعاتنا”، داعيا إلى “انخراط المجتمع العربي في استراتيجية قلع الإرهاب من جذوره تقوم على خطة إصلاح بنيوية تربوية، وإعطاء دور للشباب وقيام الحوكمة والمساءلة ومنع احتكار السلطة ومحاربة الفساد ونشر الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان”، مؤكداً “تفاؤله بقدرة العالم العربي بذراعيه الديني والمدني على صناعة الديموقراطية”.

وأحال المؤتمرين على “موقف ثابت لإمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب أكد فيه هذه القيم. كما أن بعض الدول العربية مثل لبنان وتونس مهد “الربيع العربي”، يتقاسمان مفاهيم الدولة المدنية ومرجعية الدستور والحرية والمساواة الجندرية في الحقوق”.

من جهته اعتبر السيسي أن “مواجهة الإرهاب تستلزم استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على الجوانب الامنية والعسكرية، بل تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها الإرهاب، وتعزيز قيم الديموقراطية”، مشيدا بـ”الإنجازات الدستورية وأدرجها كمدماك في مشروع إعادة بناء السلطة”، متمنيا للبنان “الاستقرار والسلام”.

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