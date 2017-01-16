المعارضة السورية تكشف عن وفدها الى استانا

انتهت سلسلة الاجتماعات التي جرت في العاصمة التركية أنقرة، بين فصائل المعارضة السورية، وممثلين عن روسيا وتركيا، بخصوص التحضيرات لتشكيل وفد معارض يحضر مفاوضات أستانة المقبلة.

وتحدثت تنسيقيات المسلحين عن انقسام كبير شهدته الفصائل خلال الاجتماعات، بين مؤيد للتمثيل في أستانة ورافض لها.

ووفق التنسيقيات فإن فصائل “فيلق الشام، وفرقة السلطان مراد والجبهة الشامية وجيش العزة وجيش النصر والفرقة الأولى الساحلية ولواء شهداء الإسلام وتجمع فاستقم وجيش الإسلام، قرروا حضور المفاوضات، بينما رفضت أخرى من بينها “أحرار الشام، صقور الشام، فيلق الرحمن، ثوار الشام، جيش إدلب وجيش المجاهدين”.

وطرحت التنسيقيات أسماء ممثلي الفصائل الموافقة على الحضور، متمثلة بكلٍ من منذر سراس ونذيه الحكيم عن “فيلق الشام”، ويمان تلجو محمد علوش عن “جيش الإسلام”، وأحمد سلطان عن “فرقة السلطان مراد”، بينما يمثل المدعو سعيد نقرش (أبو جمال) لواء “شهداء الإسلام”.

ويمثل “تجمع فاستقم” قائده صقر أبو قتيبة، وعن “الجبهة الشامية”، أبو ياسين، إضافة إلى المدعو ياسر عبد الرحيم عن غرفة عمليات حلب، بينما يذهب كلٌ من أسامة أبو زيد ونصر الحريري كتقنيين.

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