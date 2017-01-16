اعتقال متزعم في تنظيم داعش الإرهابي مع أحد مساعديه

اعتقلت القوات العراقية متزعما في تنظيم داعش الارهابي مع أحد مساعديه جنوب بغداد اليوم.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن بيان لقيادة عمليات بغداد قوله”إن قوة من فرقة المشاة 17 تمكنت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على المسؤول العسكري لإحدى فصائل عصابات داعش الإرهابية فيما يسمى ولاية جنوب بغداد مع أحد مساعديه”.

وأضاف البيان .. أنه تم العثور أيضا على مخبأ ضمن منطقة العمية جنوب بغداد يحتوي على عبوات ناسفة وصواعق ومواد معدة للتفجير”.

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية أعلن الشهر الماضي أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال مساعد متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي و14 عنصرا من التنظيم في الساحل الايسر من مدينة الموصل في إطار العمليات العسكرية المتواصلة هناك منذ 3 اشهر لطرد ارهابيي داعش.

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