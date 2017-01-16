أنقرة: هجوم اسطنبول احترافي ونفذ بمشاركة أجهزة استخباراتية

كشف نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، عن أن الهجوم على الملهى في اسطنبول ليلة رأس السنة نفذ بشكل احترافي وبمشاركة الأجهزة الاستخباراتية.

وأوضح قورتولموش في حديث لقناة “خبر” التركية أن “من الواضح تماما أن الهجوم على الملهى كان مخططا له بدقة بالغة. هذا الهجوم كان منظما على مستوى احترافي عال”، مضيفا أن “وكالة استخباراتية ضالعة” في تنفيذ العملية، من دون أن يذكرها بالإسم.

من الجدير بالذكر أن مسلحا نفذ هجوما ليلة رأس السنة 1 يناير/كانون الثاني على ملهى “رينا” في اسطنبول، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا، بينهم 16 أجنبيا.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق بأن الشرطة التركية حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وهو الأوزبيكستاني عبد القادر مشاريبوف، الملقب بـ “أبو محمد الخرساني” الذي هرب إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الجريمة.

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