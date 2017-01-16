بالصورة: المعارضة السورية تضع أسس السلام مع اسرائيل!!

تقدمت ما تسمّى “جبهة الإنقاذ الوطني” المعارضة في سوريا بما سمته “خارطة طريق” للسلام بين سوريا وإسرائيل.

وبحسب محرر الشؤون الشرق أوسطية في الإذاعة الإسرائيلية فإنّ “خارطة الطريق” تتضمن اعترافًا بـ “دولة إسرائيل وإيجاد تسوية عادلة لقضية الجولان ترضي كلا الشعبين السوري والإسرائيلي والانتقال بالعلاقة بين سوريا وإسرائيل من مرحلة العداء إلى مرحلة الصداقة والتعاون ثم التحالف والعلاقات الاستراتيجية”.

ونشرت صحيفة المنبر اليهودي TRIBUNE JUIVE التي تتناول الشأن الإسرائيلي واليهودي في العالم نصّ “خارطة الطريق” التي كتبها منسق “جبهة الإنقاذ الوطني” المعارضة فهد المصري والتي تلخّصت في خمس فقرات حول “ضمان أمن إسرائيل، ومهام الأجهزة الأمنية والعسكرية في سوريا الجديدة، القضية الفلسطينية، إيران وأدواتها، هضبة الجولان”.

وفيما يتعلق بمستقبل الجولان المحتل، تشير الوثيقة الى أنّ الحل ينبع انطلاقا من وديعة رابين و”مبادرة السلام” العربية ومبادرة “جبهة الإنقاذ الوطني” لـ”السلام” مع “إسرائيل” والتي تتضمن:

ـ الاعتراف بـ”إسرائيل” والترحيب بها جارة آمنة وعدم وجود أية عوائق ضدّ إعطائها أية ضمانات دولية تطلبها ليعيش الإسرائيليون بأمن وأمان وسلام واستقرار.

ـ بناء مرحلة تاريخية جديدة بين دمشق و”تل أبيب” قائمة على ثقافة السلام والتعاون بعد انتهاء مرحلة الشعارات والأوهام الكاذبة.

ـ إيجاد تسوية عادلة حول الجولان ترضي الشعبين السوري و”الإسرائيلي”.

ـ الانتقال بالعلاقة بين دمشق و”تل أبيب” من مرحلة العداء إلى مرحلة الصداقة والتعاون ثم التحالف والعلاقات الاستراتيجية.

ـ اعتبار الجولان حديقة سلام للشعبين السوري و”الإسرائيلي”.

ـ اعتبار الجولان واحة للأمن والأمان.

ـ اعتبار جميع المواطنين في الجولان سفراء للسلام والعيش المشترك والتقارب بين الجانبين.

ـ اعتبار الجولان واحة للاستثمارات والمشاريع والعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك وقبلة للسياحة في الشرق الأوسط.

ـ إقامة أفضل العلاقات والتعاون العسكري والأمني والاقتصادي والثقافي والعلمي والاجتماعي.

ـ دعوة “إسرائيل” وشركاتها للمشاركة في ائتلاف اقتصادي أميركي ـ أوروبي بهدف إعادة إعمار سوريا ـ استثمارات النفط والغاز ـ مشاريع الطاقة والري والمياه ـ استثمارات النقل والسياحة والاتصالات والزراعة والصناعة والتبادل التجاري ـ الاستثمارات المصرفية.

ـ اعتبار السوريين اليهود الذين هاجروا إلى “إسرائيل” (الأراضي الفلسطينية المحتلة) أو في الشتات رسلًا حقيقيين لـ”السلام” بين الشعبين السوري واليهودي ودعامة لترسيخ ثقافة السلام والتنمية والتعاون والبناء.

ـ حق اليهود السوريين باستعادة ممتلكاتهم في سوريا وإعادة بناء ورعاية المعابد اليهودية في سوريا.

ـ اعتبار الإرث اليهودي الديني والثقافي والإنساني والحضاري في سوريا جزءًا لا يتجزأ من هوية وتراث سوريا ومن هوية وتراث المنطقة برمتها.

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