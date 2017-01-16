لاول مرة منذ 6 سنوات.. الشهيد الغضبان يوحد المعارضة والموالاة !

لأول مرّة منذ ست سنوات اتفقت جميع الأطراف في سورية من موالين ومعارضة على ان اللواء المتقاعد احمد الغضبان هو شهيد.

حيث رثى المسلحون والمعارضون والموالون في سورية الشهيد الغضبان عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اللواء الغضبان هو أول الواصلين لمرصد جبل الشيخ عام 1973 في حرب تشرين التحريرية وعرّاب المُصالحة في وادي بردى عام 2017.

مايؤكد ان من اغتال اللواء غضبان، ليس سوريا، بل يتبع لجهة تعمل على تعطيل وقف اطلاق النار، ونسف المصالحة وابقاء الازمة مستعرة في سورية.

وقد اتهم الكاتب عبد الباري عطوان في مقالة له نشرت على موقع راي اليوم الالكتروني دول الخليج بعملية اغتيال اللواء الغضبان مستندا في اتهامه الى تسجيل المعارض ميشيل كيلو الذي قال فيه ان السعودية لا ترغب ان تتمتع سورية بحكم ديمقراطي ولا حكم إسلامي، فلا هذا الحكم ولا ذاك يناسبها، لان ما تريده هو تفشي الفوضى في سورية.

المصدر-الحدث نيوز

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