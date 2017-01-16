روسيا تشيع ضحايا تحطم طائرة “تو-154” في البحر الأسود

16 يناير, 2017 - 3:16 مساءً المصدر: تاس
روسيا تشيع ضحايا تحطم طائرة “تو-154” في البحر الأسود

أفادت وكالة “تاس” بأن مراسم تشييع جثامين معظم ضحايا تحطم طائرة “تو-154” الروسية في البحر الأسود ستجري في موسكو وضواحيها وبعض المقاطعات يوم الاثنين 16 يناير/كانون الثاني.

وقتل في الحادث 64 من أعضاء فرقة ألكسندروف العسكرية الموسيقية المشهورة، أي نحو ثلث عدد أعضاء الفرقة، وسيتم دفن معظمهم في المقبرة التذكارية الاتحادية بضواحي موسكو.

وسيدفن فاليري خليلوف مدير الفرقة الموسيقية في قرية نوفينكي بمقاطعة فلاديمير، ومن المتوقع أن يشارك في مراسم تشييع جثمان خليلوف حوالي 300 من العسكريين وممثلي وزارة الدفاع والفنانين والمسؤولين والسكان المحليين.

وقد دفن يوم السبت 14 يناير/كانون الثاني في مقاطعة بريانسك الروسية أحد أعضاء الفرقة الموسيقية المنكوبة بوريس سليمانوف.

وستدفن الناشطة الإنسانية يليزافيتا غلينكا المعروفة بلقب “الدكتورة ليزا” في مقبرة نوفوديفيتشيه القديمة في العاصمة موسكو.

وقتل في الحادث أيضا 9 من صحفيي القناة الأولى وقناتي “ان تي في” و”زفيزدا”، وستجري الاثنين مراسم توديع جثامين الصحفيين في مركز التلفزيون “أوستانكينو” قبل دفنهم في مقابر موسكو وضواحيها.

View image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter
المصدر: تاس
16 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل