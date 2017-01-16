ترامب ينتقد تدخل روسيا في سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن تقليص الأسلحة النووية مقابل رفع عقوبات واشنطن المفروضة على موسكو.

إمكانية رفع العقوبات عن روسيا

تصريح ترامب هذا جاء في أثناء مقابلته الأحد 15 يناير/كانون الثاني، مع صحيفتي Times البريطانية وBild الألمانية، حيث قال: “يجب على الناس أن يتفقوا بعضهم مع البعض الآخر، وأن يفعلوا ما يجب عليهم فعله، لكي يتصرفوا بشكل عادل”.

وتابع ترامب: “هناك العقوبات ضد روسيا. لنرى هل يمكن عقد صفقات جيدة مع روسيا. على سبيل المثال أعتقد أن كمية الأسلحة النووية في العالم يجب أن تكون أقل، لا بد لنا من تقليصها بشكل ملحوظ. هذا من جهة. وهناك العقوبات، وروسيا تعاني منها، وأظن أنه يوجد هنا شيء قد يؤدي إلى نتائج ستجعل كثيرا من الناس رابحين”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوعز يوم 13 يناير/كانون الثاني، بتمديد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، لمدة سنة إضافية.

وكانت واشنطن فرضت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات، والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية. بالإضافة إلى ذلك أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيهم، وذلك على خلفية المزاعم بشأن “التدخل الروسي” في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطوات غير الودية الجديدة من جانب الإدارة الأمريكية التي تنتهي ولايتها بعد أيام معدودة، بأنها استفزاز يرمي إلى مواصلة تقويض العلاقات الروسية الأمريكية.

التدخل الروسي في الأزمة السورية

وفي ما يخص النزاع السوري، وردا على سؤال حول تقييمه للتدخل الروسي في الأزمة السورية قال ترامب: “هذا سيئ جدا”، مضيفا أنه كانت هناك إمكانية لدى الولايات المتحدة لتعمل شيئا (في الأزمة السورية)، ولكن الآن أصبح “الوقت متأخرا جدا”.

ووصف ترامب الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية بـ”الفظيع”.

يذكر أن روسيا أعلنت مرارا أن طائراتها الحربية لم تستهدف منشآت مدنية في سوريا، وأن كافة الاتهامات في هذا الصدد تفتقر إلى الأدلة.

حلف شمال الأطلسي منظمة متقادمة

ووصف ترامب حلف شمال الأطلسي بـ “المنظمة الهامة ولكنها المتقادمة”، لأن الحلف لم يعمل على حل قضية الإرهاب، بحسب تعبيره.

وقال ترامب: “أنا تحدثت سابقا أن هناك مشكلات لدى حلف الناتو. المشكلة رقم واحد أن الحلف منظمة متقادمة أسست قبل سنوات عديدة، ولم تهتم بالإرهاب. المشكلة رقم اثنان – الدول (الأعضاء في الناتو) لا تنفق ما يجب عليها أن تنفقه. بريطانيا تنفق. هناك 5 دول فقط تنفق ما يجب عليها أن تنفقه”.

من الجدير بالذكر أن ترامب، خلال حملته الانتخابية، وعد بإعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، إذا لم تزيد الدول الأعضاء الأخرى في الناتو نفقاتها الدفاعية لغاية 2% من الناتج الداخلي، كما كان هو الحال في الوقت السابق.

ترامب ينتقد سياسة ميركل بخصوص استقبال اللاجئين



وفي ما يخص أزمة الهجرة التي تعم القارة الأوروبية قال الرئيس الأمريكي المنتخب أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ارتكبت “الخطأ الكارثي” عندما اتخذت قرارا بشأن قبول اللاجئين.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل تعرضت مرارا من قبل معارضيها وحلفائها للانتقادات بسبب سياستها في مجال الهجرة، الأمر الذي أدى إلى ظهور خلافات بين حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي برئاسة ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا.

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