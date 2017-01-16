مقتل 37 شخصا جراء سقوط طائرة شحن تركية في قرغيزستان

ارتفع عدد ضحايا سقوط طائرة شحن تركية صباح يوم الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، على منطقة سكنية في ضواحي العاصمة القرغيزية بشكيك، إلى 37 شخصا، بينهم 4 من طاقم الطائرة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن طائرة شحن تركية من طراز بوينغ 747 سقطت على منطقة مأهولة تقع على بعد حوالي 2 كيلومتر من مطار “مناس” في ضواحي بشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان. وكانت الطائرة متجهة من هونغ كونغ إلى إسطنبول عبر العاصمة القرغيزية بشكيك.

وقال رئيس مركز إدارة الأزمات في وزارة الطوارئ القرغيزية، إن السبب الذي أدى إلى تحطم طائرة الشحن التركية هو سوء الأحوال الجوية.

من جانبها صرحت وزارة الصحة القرغيزية أن 6 أطفال من بين ضحايا سقوط الطائرة على منازل السكان المتواجدة في مكان قريب من مدرج الهبوط في المطار.

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