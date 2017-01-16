بكين: لن نسمح بالمساومة على مبدأ “الصين واحدة”

أعلنت الخارجية الصينية الاثنين 16 يناير/كانون الثاني أن بكين لن تسمح لأحد بالمساومة على مبدأ “الصين واحدة”، حسبما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

تصريحات الخارجية الصينية هذه جاءت تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي المنتخبدونالد ترامب الذي أدلى به قبل أيام في حديث مع صحيفة وول ستريت جورنال، لوح فيه إلى إحتمال تراجع واشنطن عن التزامها بمبدأ “الصين واحدة”.

وأوضحت هوا تشونين المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن “مبدأ الصين واحدة هو الأساس السياسي في تعامل الصين مع أية دولة. وانتهاك هذا المبدأ يثير احتجاج حكومة الصين، وشعبها، والمجتمع الدولي كذلك”.

وكان دونالد ترامب أعلن في وقت سابق لوول ستريت جورنال أن واشنطن ربما لن تلتزم بمبدأ “الصين واحدة” الذي تتبعه خلال السنوات العديدة الماضية، حيث قال: “كل شيء عبارة عن موضوع للمفاوضات، بما في ذلك “الصين واحدة”.

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