اكد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان انه من مؤيدي النسبية الكاملة على اساس 13 دائرة، مضيفا “وان كنت افضل شخصياً ان يعتمد المحافظات الخمس او الست او السبع بعد اعادة ترسيم المحافظات لاعطاء النسبية معناها”

وفي تصريح له بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري راى سليمان ان “القانون المختلط، سيجهض آمال اللبنانيين بالنسبية لذلك من الافضل في مثل هذه الحال الذهاب الى قانون اكثري لفترة محددة اي لولاية قصيرة، ليس بالضرورة ان يكون الستين بل يكون معدلاً على ان نعود للدستور الذي يقول بمجلس شيوخ ولامركزية، تنتخب مجالس الاقضية من قبل الدوائر اللامركزية وقانون انتخاب على اساس نسبي مع المحافظة على المناصفة”، مشدداعلى انه “لا يجب التمديد لمجلس النواب، لان اهم شيء في الديمقراطية هو تأمين تداول السلطة”، لافتا الى انه “اذا ادخلت بعض التعديلات الى قانون الستين يمكننا ان ننتخب مجلسا لولاية قصيرة، لسنتين كحدّ اقصى، على ان تجري بعد ذلك انتخابات على اساس قانون انتخاب يتناسب مع تركيبة لبنان”.

واضاف سليمان “لا يجب ان نفرط بالنسبية بمحاولات مشوهة وهجينة مثل مشروع المختلط او مشروع التأهيل او غيرها”.