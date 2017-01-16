مدفعية الجيش اللبناني تستهدف في هذه الاثناء تحركات المسلحين في جرود عرسال

16 يناير, 2017 - 4:41 مساءً
16 يناير, 2017
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