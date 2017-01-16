ارسلان:لبنان لا يتحمل سياسة المطامر

رأى وزير المهجرين طلال ارسلان ان “لبنان لا يتحمل سياسة مطامر لمعالجة مسألة النفايات وهو بحاجة الى مقاربة جديدة، بحاجة الى مصانع ومحارق حسب المواصفات الحديثة”.

في تصريح له بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري اشار ارسلان الى غانه رفض ومنذ الساعات الاولى مشروع “الكوستا برافا”، لافتا الى ان “رئيس الحكومة سعد الحريري طرح في الجسلة الاخيرة لمجلس الوزراء موضوع النفايات وفق مقاربة جديدة ما تزال في مرحلة العناوين، وانا اعتبرها مقاربة جدّية ويعول عليها”.

وامل ارسلان من وزير البيئة والحكومة، ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء سريعا لاقرار خطة جديدة لمعالجة ملف النفايات نهائيا.