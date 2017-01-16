الطقس في لبنان لليوم والايام المقبله

أشارت مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني اللبناني في بيان لها الاثنين الى ان طقس المستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.
الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.
الطقس المتوقع في لبنان:
-الإثنين: غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالاً.
-الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعةً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح في الشمال.
-الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً،شمالية الى شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س.
-الانقشاع: جيّد.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين٤٠ و٦٠ %.
-حال البحر: معتدل.
-حرارة سطح الماء: ١٧°م