الجيش السوري یسيطر على كامل بلدة عين الخضرة في وادي بردى

أفادت مراسلتنا أن الجيش السوري كان قد سيطر على 80 بالمئة من بلدة عين الخضرة يوم أمس وسط اشتباكات مع المسلحين واستهداف نقاط انتشارهم عند مدخل البلدة.

كما كان الجيش السوري قد سيطر على مرتفع رأس الصيرة المطل على بلدتي عين الفيجة ودير مقرن في وادي بردى بريف دمشق.

وعلى صعيد متصل أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية بأن وحدة من الجيش السوري دمرت بصاروخ موجه آلية لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط منطقة المقابر بدير الزور وقتلت من فيها.

هذا وخرقت المجموعات المسلحة وقف إطلاق النار وقصفت بعدد من القذائف منطقة الرواد ومشروع 3000 في الحمدانية غرب حلب واقتصرت الأضرار على الماديات.