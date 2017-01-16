بالخريطة..سيطرة الجيش السوري على بلدة عين الخضرة

16 يناير, 2017 - 5:01 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
بالخريطة..سيطرة الجيش السوري على بلدة عين الخضرة

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المصدر: الحدث نيوز - رصد
16 يناير, 2017

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