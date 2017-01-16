إلغاء 8 رحلات دولية بمطار القاهرة.. وهذا هو السبب

وأوضحت المصادر بحسب “سبوتنيك” أن شركة النيل للطيران ألغت رحلتها 183 المتجهة إلى الجوف، و101 المتجهة إلى الطائف، ورحلتيها 103 و113 المتجهة إلى ينبع، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأضافت المصادر أن الشركة المصرية العالمية ألغت رحلتها 112 المتجهة إلى ينبع، و486 المتجهة إلى القصيم، و420 المتجهة إلى البحرين، و106 المتجهة إلى ينبع. ولفتت المصادر إلى أنه تم التنسيق بين سلطات المطار وشركات الطيران لسفر الركاب علي متن رحلات طيران دولية أخرى.