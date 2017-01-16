دير الزور: اشتباكات عنيفة بين الجيش وتنظيم داعش الإرهابي في منطقة المقابر قرب مطار دير الزور.

16 يناير, 2017 - 5:07 مساءً
16 يناير, 2017
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