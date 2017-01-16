الهلال الاحمر الفلسطيني : شهيد يبلغ من العمر 17 عاماً و4 جرحى في مواجهات ببلدة “تقوع” قرب بيت لحم

16 يناير, 2017 - 5:31 مساءً
16 يناير, 2017
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