أمير قطري يتعرض لهجوم في باكستان

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين محليين في بلوشستان، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، أن مجموعة قرويين حملوا أسلحة نارية وسكاكين خلال اعتداء على قافلة أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أثناء صيد طائر الحبارى الذي يحظى لحمه بتقييم عال في بعض الدول العربية.

وقال مصدر محلي أن الشرطة فتحت قضية ضد 25 شخصا على خلفية الاعتداء الذي وقع في دائرة موسی خیل. وربط مسؤول محلي هجوم القرويون على القافلة بخيبة أملهم بعد فشلهم في عقد لقاء مع الأمير ليطلبوا منه تبرعات لبناء مسجد في المنقطة.

وحسب الوكالة، أكد مسؤول قطري شارك في رحلة الصيد وقوع الهجوم، لكنه رفض الكشف عن هوية الأمير.

لكن وكالة “ا ب ” قدمت تفسيرا مختلفا لأسباب الحادثة، قائلة إن زعيما محليا يملك مساحات واسعة من الأراضي في الدائرة كان يقود الهجوم لأنه يعارض صيد طيور الحبارى المهددة بالانقراض في تلك المنطقة.