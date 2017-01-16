كيف ردت اصالة على اتهام الوسوف لها بالفاجرة؟

أجرى سلطان الطرب جورج وسوف مقابلة لصالح برنامج “عائشة” على تلفزيون “التاسعة” التونسي، فتح فيها النار على مواطنته أصالة نصري بسبب إختلافهما السياسي حيث وصفها بالفاجرة، وقال: “أصالة إسم على غير مسمى ولا يليق بها.. فاجرة، حتى بالغناء فاجرة، والدها رحمه الله كان فنانا ومن أفضل المغنيين بسوريا، ولكن هي تعتقد أن الله خلقها ولم يخلق غيرها، وهي الخسرانة”..

وأضاف ردّاً على سؤال وجهته له مقدّمة البرنامج حول ما خسرته أصالة قال: “خسرت وطنها، بيتها وخانت بلادها، رغم أن حافظ الأسد هو الذي أرسلها لروسيا لعلاجها من الشلل فهي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة كما هي حالتي الآن جسدياً.. هؤلاء الناس نكرة بالنسبة لي مهما كانوا، وكل واحد يدفع ثمن أعماله”.

وردَّت أصالة على الوسوف من خلال تويتر دون أن تسميه، وكتبت: “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولاأقوى على جرحه فقط كان صديقاً لأغلى ماعندي(بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

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