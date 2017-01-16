حمدان: المعطيات الواقعية تؤكد سقوط المشروع الإسرائيلي في سوريا

أكد أمين حركة الناصريين المستقلين المرابطون في لبنان العميد مصطفى حمدان أن المعطيات الواقعية الاستراتيجية تؤكد سقوط المشروع الإسرائيلي الغربي الإرهابي في سورية منوها بالإنجازات الميدانية الأخيرة للجيش العربي السوري ضد الإرهابيين.

وقال حمدان في كلمة له خلال لقاء شعبي اليوم “إن مشروع عصابات الإخوان المسلمين سقط على أبواب سورية والأيام المقبلة ستثبت أن كل من تآمر على أمتنا العربية من أدوات المشروع الإسرائيلي سيجرون أذيا ل الهزيمة وهذا سينعكس أمناً واستقراراً على لبنان ايضا”.

من جانبه أكد مسؤول الجبهة الشعبية الفلسطينية القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز أن هذه المرحلة هي من أخطر المراحل وأن ما يجري في المنطقة لا يخيفنا مشيرا إلى أن المشروع الإسرائيلي الإرهابي سيهزم وملامح الهزيمة قد بدأت على أرض سورية واليمن والعراق وليبيا وغيرها.

بدوره دعا المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان معن بشور إلى تحصين علاقات لبنان العربية والاقليمية بدءا من عودة التنسيق مع سورية في ضوء ما تمليه المصلحة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

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