نائب حاكم طهران: طائرة بدون طيار هبطت فوق سطح أحد البنايات السكنية في العاصمة الإيرانية وعمليات التحقيق جارية

16 يناير, 2017 - 5:50 مساءً
16 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل