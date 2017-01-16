تفجير يستهدف سيارة للشرطة في تركيا و مقتل شرطي

وبحسب مصادر أمنية فإنّ التفجير وقع بالقرب من حرم جامعة دجلة في قضاء سور التابع للولاية.

وأتهمت المصادر عناصر من منظمة “بي كا كا” بالوقوف وراء العملية عبر تفجير قنبلة مصنوعة يدوياً زرعوها بجانب الطريق الذي سلكته سيارة الشرطة.

وبحسب المعلومات الأولية الواردة من مكان الحادث، فإنّ التفجير أدّى إلى مقتل شرطي وجرح 4 آخرين.

وفور وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان ونقلت الجرحى إلى مستشفى جامعة دجلة لعلاجهم.